7日午後6時08分ごろ最大震度１の地震がありました。 震源は奄美大島北東沖で震源の深さは約60キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されています。 各地の震度は、 震度１が鹿児島十島村、 です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・