SHINeeのキーが、2025年1月15日(水)に発売するLIVE Blu-ray「2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan」の全形態パッケージデザインが公開された。UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤は、今回のライブのコンセプトである自動販売機をモチーフにしたデザインとなっており、ライブで披露した衣装のイラストやキーの手書きメッセージが入っている。また、自動販売機デザインの取り出し口からは封入されているフォトカードがのぞいており、「KEY