全国交流レースの第５７回楠賞が１１月７日、園田競馬場のダート１４００メートルに１２頭（地元７、ホッカイドウ１、岩手１、船橋１、名古屋１、高知１）が出走して争われ、単勝３番人気だった岩手２冠馬フジユージーン（村上忍）が３頭の叩き合いをゴール寸前で頭差抜け出して優勝。重賞７勝目を挙げ、１着賞金２０００万円を獲得した。２着がホッカイドウのストリーム、３着が船橋のギガースと遠征馬が上位を独占した。岩手