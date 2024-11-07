東京都は、お台場地区に来年度末完成させる予定の世界最大級の噴水「ODAIBAファウンテン（仮称）」の整備費用を、総額26億円あまりと見込んでいることがわかりました。東京都が港区のお台場海浜公園に建設する「ODAIBAファウンテン（仮称）」は、都の花であるソメイヨシノをモチーフとした形で、高さ150メートル、横幅250メートルの世界最大級の噴水となる計画で、2025年度に着工、2025年度末に完成予定となっています。東京都は6