人形町今半では、1月24日が本の牛肉文化の事始めであることを記念して、2025年1月24日にすき焼のお肉やステーキのお肉がお替わり自由になる特別コースが提供されます。予約は争奪戦必至... 当日は、人形町今半各店と今半万窯では"すき焼肉がお替り自由"、喜扇亭各店は"ステーキがお替り自由"になる「牛肉記念日コース」が堪能できます。このコースは90分入れ替え制です。たとえば、人形町本店では、先附・特上すき焼・飯・汁・香の