衆院選での敗北を受け、自民党の議員が勢ぞろいした会合は今も続いています。「痛恨の極み」と謝罪した石破総理大臣に出席した議員からは責任を問う声が相次ぎました。■「痛恨の極み」総理の責任問う声も懇談会を途中退席した自民党柴山昌彦衆院議員「（Q.衆院選で非公認や比例重複の判断が直前にあったが？）そのことについては私以外の議員からもかなり問題視する声が出ました。一部の方からはそういう当面の課題を終えた