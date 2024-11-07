マリオット・インターナショナル ジャパンは12月10日まで、同社の運営する2024年に開業30周年を迎えたウェスティンホテル東京（東京都目黒区）において、総料理長が監修を務めた、日本料理「舞」と広東料理「龍天門」による二段重の特製おせち「龍の舞」を予約販売している。4名分で価格は5万4000円。限定20個。「龍の舞」のイメージ●一の重には伝統的な和のお祝い料理、二の重には本格的な広東料理「龍の舞」は、伝統的な和