サンフレッチェ広島は11月７日、アジア・チャンピオンズリーグ２のグループステージ第４節でシドニーFC（オーストラリア）と敵地で対戦。１−０で勝利を収めた。初戦でカヤFC（フィリピン）に３−０、第２戦で東方（香港）に３−２、３節でシドニーFCに２−１で勝利し、３連勝でグループＥの首位に立っている広島は、再び２位のシドニーFCと相まみえた。好機を活かせず、１点が遠い時間が続いたなかで、前半終了間際の45＋２