■12月22日には東京・有明セントラルタワーにて発売記念イベント実施 私立恵比寿中学が、12月25日に『私立恵比寿中学ソロ オフィシャルカレンダー2025』として、メンバー10人それぞれのソロカレンダー、全10種を同時発売することが決定した。 ソロでのカレンダー発売は私立恵比寿中学として初となる。 グループの15周年を記念して企画された本作は、えびちゅうメンバーが、おのおの