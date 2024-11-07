今週は京都競馬場で、第49回エリザベス女王杯（GI、芝2200m）が行われる。昨年の覇者・ブレイディヴェーグ不在の今年は混戦ムードが漂っており、波乱含みの一戦となりそうだ。ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬17頭の全頭診断を行う。 ■エリザベス女王杯2024 出走予定馬全頭診断 ・エリカヴィータ 2年半以上にわたって馬券内から遠ざかる現状。厳しい。 ・キミノナハマリア 牝馬限定戦で私が重視し