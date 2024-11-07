【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■出演者全員でのシャッフル＆コラボコーナーではAdo「唱」、JUDY AND MARY「そばかす」、EXILE「Choo Choo TRAIN」などを披露！ 10月31日、 KAT-TUNの上田竜也がプロデュースするハロウィンフェス『MOUSE PEACE FES. 2024 1st Bite』が神奈川・パシフィコ横浜で開催された。 イベントは昼夜2部制で行われ、出演は上田の他に松島聡（timelesz）、川島如恵留（Travis