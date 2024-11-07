7日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝153円93銭前後と、午後5時時点に比べ5銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝165円42銭前後と10銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース