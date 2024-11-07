アニメには性格や体形、髪の色など実にさまざまなバリエーションの女性キャラクターが登場しますが、中でも髪の長さは注目されやすいポイントの一つですよね。そこで今回は、一番かわいいアニメのショートヘア女子は誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位灰原哀2位東頭いさな1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！3位は「灰原哀」！主人公の高校生探偵・工藤新一が飲まされて子ど