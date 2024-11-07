日本維新の会の馬場伸幸代表が7日、カンテレ「newsランナー」に出演。前維新代表の松井一郎氏と共演し、党の次期代表は誰がいいかなどを語り合った。前夜に臨時の常任役員会が開かれ、維新の代表選実施が決定。馬場氏は深夜に次期代表選不出馬の意向を自身のSNSで表明した。衆院選での議席減、全国で惨敗した責任を負っての決断だったとあらためて説明した。松井氏は自身が代表を退く際に、共同代表だった馬場氏を次期代表に