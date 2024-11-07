元バレーボール女子日本代表の古賀紗理那さん（28）が7日、大阪市内の商業施設「グランフロント大阪」で、クリスマスツリー「Infinity Wish Tree」の点灯式に登場した。 【写真】初めてとは思えない！古賀紗理那さんのドレス姿、全身ショット 白を基調としたキラキラ装飾のドレスで登場。ウエディングドレスも含め「こういうドレスを着るのは初」だといい、「今日はクリスマスツリーの点灯式という