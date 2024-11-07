福岡市の野菜畑に飲食店のシェフやバイヤーを招いて直接商談する取り組みが7日、行われました。福岡市で生産された野菜の消費拡大を目指します。 鮮やかな緑色と臭みのなさが特徴の「博多ブロッコリー」に、やわらかくて甘みの強い「博多かぶ」。いずれも福岡市内で生産された“福岡ブランド”の野菜です。■博多ブロッコリー生産者・樋口寿生さん「生産地と消費地が一番直近、新しいものを納められる。輸送