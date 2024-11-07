京都の黄檗山万福寺で日中文化芸術祭3日、黄檗山万福寺で開かれた日中文化芸術祭の開幕式。（宇治＝新華社配信）【新華社宇治11月7日】隠元（いんげん）禅師の東渡370周年を記念する「第3回日中文化芸術祭in万福寺」が3日、京都府宇治市の黄檗山万福寺で開かれた。中国の薛剣（せつ・けん）駐大阪総領事、宇治市の松村淳子市長、黄檗宗の近藤博道管長、日本中華文学芸術家連合会の葉衛陽（よう・えいよう）会長、福建省福清黄檗