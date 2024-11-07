テレビアニメ『アクエリオン』シリーズの第4作目となる新作『想星のアクエリオン Myth of Emotions』（2025年1月にTOKYO MXやテレビ愛知などで放送）のキャラクター＆キャスト情報が発表された。あわせてキービジュアル第2弾とキャラPV、新たなアクエリオンも初公開された。なお、今回の新作は2015年に放送された前作『アクエリオンロゴス』以来、10年ぶりとなる。【動画】キャラデザ大幅変更…機体はかっこいい！『想星のアク