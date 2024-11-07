エンゼルスから移籍１年目の今季、メジャー史上初の５０本塁打−５０盗塁の金字塔を打ち立て、リーグ優勝、世界一へと駆け上がったドジャース大谷翔平選手。今週末、世界中の注目を集めた英雄の活躍の裏側をテレビ各局が特番を組んで放送する。８日にはテレビ朝日が午後８時からのタモリステーションで「大谷翔平“記録と記憶”に残る２０２４歴史的快挙の真実」と題して、ドジャース移籍、真美子夫人との電撃結婚、前人未到