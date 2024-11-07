Trip.com（トリップドットコム）は、「夢旅祭 11.11 MEGA SALE」を11月11日から14日まで開催する。国内外のホテルを1泊1,111円で販売するほか、航空券が最大5,555円、ホテルが最大3,333円、遊び・体験が最大1,000割引となるクーポン、東京・大阪〜ソウル便を1枚購入すると1枚無料になるクーポンの配布、レジャーチケットが最大50％割引となるセールなどを実施する。1泊1,111円となる対象ホテルは、東京ベイ有明ワシントンホテル、