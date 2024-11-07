能登半島地震の被災地には2度目の冬が訪れようとしています。地震と豪雨の二重被災を懸命に乗り越えようとしている住民たちは今、復旧活動を加速させようと、石川県輪島市では有志が民間のボランティアセンターを立ち上げ、一層の支援を呼びかけます。度重なる災害が襲った輪島市町野町。今もその爪痕が色濃く残ります。地震と豪雨の2度の被害を受けた輪島市町野町で民間のボランティアセンターが発足受付「ありがとう。じゃあ、6