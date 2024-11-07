きょう(7日)午後3時ごろ、香川県高松市成合町で住宅1棟が焼ける火事がありました。けが人は確認されていません。 【写真を見る】高松市成合町で住宅1棟が焼ける火災けが人の情報はなし午後6時現在も鎮火には至らず【香川】 窓から燃え盛る炎が見えます。 警察によりますと、きょう(7日)午後3時ごろ、高松市成合町の住宅から火が出ました。近くに住む人から「住宅の2階から火が出ている」との119番通報があり、消防によりま