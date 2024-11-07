衆議院選挙を総括する自民党の会議で、石破首相の辞任論が飛び出しました。自民党・船田議員：「いずれ時期を見てお辞めになるべきだ」という意見が一番厳しい意見だと思います。すべての国会議員を対象とした懇談会は予定の2時間を超え、今も続いています。出席者によりますと、「結束するべきだ」との意見の一方、議席を大幅に減らしたことを受け、石破首相の辞任論が数人の議員から出ました。また、非公認の候補側への2000万円