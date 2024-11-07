俳優の竹内涼真が7日までにインスタグラムを更新。自身のソロショットを投稿すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】竹内涼真、驚愕の“ムキムキボディ”＆トレーニング姿（6枚）Prime Video 2024『龍が如く〜Beyond the Game〜』（10月25日配信）で主役・桐生一馬役を演じる竹内。体作りに関して、格闘家・朝倉未来のジムに通ったといい、鍛え抜かれたボディが先日話題に。今回は「@primevideo#龍が如く#likeadra