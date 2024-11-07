ABEMAのオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via ギリシャ』の最終話が7日放送される。最終話では、ついに7日間の旅を終え、2組のカップルが結婚するか別れるかの決断を下す。【写真】総フォロワー数35万人超の美男美女カップル、絶景レストランでケンカぼっ発！『さよならプロポーズ via ギリシャ』は、お付き合いをしながらもなかなか結婚に踏み切れない2組のカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に