ノルウェー中銀 政策金利は２０２４年末まで４．５％に据え置かれる可能性高い 合理的な期間内にインフレ率を目標水準まで引き下げるためには、依然として抑制的な金融政策が必要と判断 ノルウェー経済見通しは、前回の会合以降、大きく変化せず 来年１－３月からの段階的な利下げを引き続き見込んでいる