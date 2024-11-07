ＥＣＢ企業金融アクセス調査 企業は融資条件の緩やかな引き締めを報告 あらゆる規模の企業で引き続きコスト圧力が広がっている 企業は引き続き利益の減少を報告 今後３カ月の銀行融資の利用可能性について、企業の楽観度は低下している