東京時間18:19現在 香港ハンセン指数 20953.34（+414.96+2.02%） 中国上海総合指数 3470.66（+86.86+2.57%） 台湾加権指数 23408.82（+191.44+0.82%） 韓国総合株価指数 2564.63（+1.12+0.04%） 豪ＡＳＸ２００指数 8226.30（+26.76+0.33%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 79531.06（-847.07-1.05%） ７日のアジア株は総じて上昇。前日の米国株の大幅高を好感して、アジア株はおおむね