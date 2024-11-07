ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの登録者数４０万人超の霊視芸人・シークエンスはやともが６日、神奈川県内で新イベント「東京神秘倶楽部」を開催した。普段、バラエティー番組などで心霊体験や怪談を語っているが、この日はお悩み相談などでトークを展開。自身が発掘した占い師・Ｍｉｙｏｓｈｉをお披露目した。はやともが１０月のＹｏｕＴｕｂｅ動画で「途轍もない霊能者と高円寺で出会った」とＭｉｙｏｓｈｉの名前を公開し、オ