【光州聯合ニュース】韓国の光州地裁は７日、日本による植民地時代に強制徴用された韓国人被害者の遺族１９人が三菱マテリアル（旧三菱鉱業）を相手取って起こした損害賠償訴訟で、１４人のみに原告勝訴の判決を言い渡し、５人の請求は棄却した。被害者らは１９４１〜４４年に強制徴用され、旧三菱鉱業の炭鉱で働かされた。２０１９年に１９人、２０年に９人の原告が三菱マテリアルを相手取ってそれぞれ２回訴訟を起こし、光州