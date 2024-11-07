消費者庁は7日、機能性表示食品の買い上げ調査（2023年度）の結果を公表した。84商品のうち2商品の機能性関与成分の量が、消費者庁に届け出た資料に記載されていた含有量より少なかったという。消費者庁の指摘を受けた2業者はこれらの商品の販売を中止した。２業者の名前や商品名は公表していない。