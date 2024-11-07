5日に投開票された米大統領選で、共和党のトランプ前大統領が勝利したことを受け、選挙戦でトランプ氏や民主党のハリス副大統領を支援していた著名人たちからは様々な声があがった。【写真】最も厚いガラスの天井は残ったハリス氏が意義を語るべきだった相手「兄弟よ、私たちは違いよりも共通点のほうが多い」。トランプ氏の集会でも登壇した元プロレスラーのハルク・ホーガン氏はSNSにそう投稿した。民主党員であれ、共和党