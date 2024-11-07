NEWSの小山慶一郎が連続ドラマ初主演を務める、次回11月13日（水）に第7話が放送の中京テレビ・日本テレビ系全国ネット 水曜プラチナイト「高杉さん家のおべんとう」（毎週水曜24時29分〜放送/放送後にはTVer、Locipoにて無料配信）。本作は、2014年度日本地理学賞（社会貢献部門）も受賞した累計発行部数156万部を超える漫画『高杉さん家のおべんとう』（著者・柳原望）の連続テレビドラマ化。小山は本作が連続ドラマ初主演となる