日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月7日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 15623( 13750) 3月限 118( 118) TOPIX先物 12月限 18437( 18237) 日経225ミニ 11月限 34476( 16976) 12月限447940(44794