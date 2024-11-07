日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月7日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 23349( 19990) 3月限 354( 154) TOPIX先物 12月限 32134( 29408) 日経225ミニ 11月限 24572( 14982) 12月限405016(40501