日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2024年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万8375円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 33(33) BNPパリバ証券 14(14) SBI証券 21(13) 楽天証券 7( 7) 松井