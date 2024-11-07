日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2024年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万375円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 156( 156) HSBC証券 100( 100) auカブコム証券65(65) バークレイズ証券