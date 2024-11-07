【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■巻頭16ページのフォトストーリーも、通常版とQJストア限定版で完全別カットを使用！ 齋藤飛鳥が登場する『Quick Japan』vol.175（12月11日発売）の通常版とQJストア限定版の表紙2種類が解禁された。 ■巻頭16ページのフォトストーリーも通常版＆限定版の2形態で発売！通常版とQJストア限定版は、それぞれ巻頭16ページのフォトストー