Mリーグ機構は、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」、11月7日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は今期6戦してトップが取れていないKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）。昨期は大活躍した岡田だが、今期は逆風を受け続け、まだ白星を手にできていない。待望の初勝利で最高の笑顔を取り戻すか。【映像】岡田紗佳、待望の初勝利は！？（生中継）Mリーガーとして6年目のシーズンを迎えた岡田だが、昨年はレギ