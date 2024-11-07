トランプ氏の在任時に外交懸案に深く関与した元韓国政府高位当局者は「最も懸念されるのが防衛費問題だが、韓国側の手続きが遅れてトランプ氏が言葉尻をとらえる口実を与え始めれば解決するのがとても難しい懸案になりかねない」と指摘した。トランプ氏の防衛費増額圧迫と関連し、千英宇（チョン・ヨンウ）元外交安保首席秘書官は、「韓米同盟と韓米日安保協力がトランプ氏が重視する対中牽制に必要不可欠な点を理解させなければな