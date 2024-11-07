南京出土の三国時代の墓、被葬者は呉の重臣・張昭か「M171」墓出土の印章。（南京＝新華社配信）【新華社南京11月7日】中国江蘇省の南京市考古研究院は、同市で見つかった三国時代・呉の墓が、重臣だった張昭の墓の可能性が高いと発表した。張昭は、呉の礎を築いた孫策が弟の孫権に「内事が決まらなければ張昭に問え、外事が決まらなければ周瑜に問え」と遺言したことで知られる。現地では南京市考古研究院が2022年に行った探