業績が大幅に悪化している日産自動車は、全世界で9000人の人員削減を行うと発表しました。日産自動車内田誠 社長「このような厳しい状況を迎えていることは私自身、痛恨の極みです。世界13万人以上の従業員とその家族の生活を預かる身として責任を痛感します」日産自動車によりますと、今年4月から9月までのグループ決算で最終的な利益は前の年から93.5％減少し、192億円となりました。このため、▼全世界で生産能力を2割削