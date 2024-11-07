ABEMAにて、2024年11月7日（木）夜11時より全8話にて放送開始するオリジナルドラマ『インフォーマ -闇を生きる獣たち-』の原作・監修を務める沖田臥竜、主演を務める桐谷健太、佐野玲於を迎えた社員限定プレミアセレモニーが株式会社サイバーエージェントにて開催された。【映像】桐谷健太 二宮和也に｢大好きです｣本作は、政治、経済、芸能、裏社会にいたるまで、あらゆる情報に精通し、社会を裏で操る謎の情報屋、通称“イン