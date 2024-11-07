【モデルプレス＝2024/11/07】「東京都立大学ミスターコンテスト2024」エントリーNo.4坂東宏樹（ばんどう・こうき）さんのインタビュー。【写真】昨年度の「ミスター都立大」グランプリ◆坂東宏樹（ばんどう・こうき）さんプロフィール学部／学年：法学部3年出身地：岐阜県誕生日：8月22日趣味：楽曲制作・映画鑑賞・旅行・飲み会・服屋巡りetc…特技：言葉遊び好きな食べ物：ラーメン、麻婆豆腐好きな言葉（座右の銘）：やらない