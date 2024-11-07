■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値＜外為市場＞ ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円 午後５時現在 154.00／154.01 1.0752／1.0753 165.58／165.59 ＮＹ午後５時 154.63／154.65 1.0728／1.0730 165.89／165.93 午後５時のドル／円は、前日ＮＹ午後５時と比べてドル安／