【モデルプレス＝2024/11/07】「東京都立大学ミスターコンテスト2024」エントリーNo.2ナツ・ミートさんのインタビュー。【写真】昨年度の「ミスター都立大」グランプリ◆ナツ・ミートさんプロフィール学部／学年：都市環境学部都市政策科学科2年出身地：大阪府誕生日：7月17日趣味：サラダバー巡り特技：滝飲み好きな食べ物：手羽餃子好きな言葉（座右の銘）：野菜は美味しいから食べんの！最近ハマっていること：「2chで学ぶおも