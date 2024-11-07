巨人の阿部慎之助監督が７日、ジャイアンツ球場の若手主体の秋季練習で野手にマン振り指令を出した。浅野、佐々木、泉口らがフリー打撃で上体が反り返るような豪快なスイングに変身。指揮官は「今日はマン振り指令を出したから」と明かした。「試合に向けた調整じゃないんだからと。振れって言って。今の時期は試合ないんだし、どうやったら飛距離を出せるのか。強く振ることだって。強く振らないことには１５０キロの球は飛