静岡県下田土木事務所では、2024年6月の大雨で崩壊した、国道沿いの「のり面の復旧工事」のため、DXを活用して国の災害査定を受けました。査定が行われたのは、東伊豆町白田を通る国道135号線沿いの山側斜面で、幅30m・長さ100mにわたって崩壊しました。通常の災害査定では、作業員が被災か所に立ち入って、実測したデータをもとに設計・査定が行われますが、今回の崩壊現場は、急傾斜に加え地盤も不安定なため、作業員の2次