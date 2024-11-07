アメリカ大統領選挙でトランプ氏が勝利しましたが、日本製鉄は決算会見で、USスチールの買収計画について「年末までに買収を完了できる」との見解を改めて示しました。日本製鉄森高弘 副会長「トランプ氏については、素直にですね、勝利を祝福したいのと、今後の活躍を期待したいと思います。政治性については、今回、選挙も終わったことで、ようやく案件の本質について冷静にきちんとした議論ができる環境になったと思って