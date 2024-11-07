東京・練馬区のカラオケ店で女子高校生に性的な暴行を加えたとして逮捕された茨城県境町の元町議の男性（32）について、東京地検は、きょう付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。男性は今年9月の逮捕当時、現役の町議でしたが、その後、辞職しています。